Вучич передал Путину поздравительное письмо в честь Дня Победы

Сербский лидер Александар Вучич передал президенту России Владимиру Путину поздравительное письмо в честь наступающего Дня Победы. Об этом политик заявил на своей странице в Instagram*.

«Я передал послу письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поздравил его с Днем Победы — одной из самых светлых дат в истории человечества, с посланием о том, что 9 Мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов», — заявил он, подводя итоги встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Вучич отметил, что долг Сербии — хранить память о всех жертвах, погибших в борьбе за справедливость. Страна не позволит переписывать историю и никогда не забудет решающую роль Красной армии в освобождении Сербии и всей Европы.

На праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москву прибудет премьер Словакии Роберт Фицо. Он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

