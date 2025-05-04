В Иране задержали причастных ко взрыву в порту Шахид-Раджаи

SNN: в Иране задержали госслужащего из-за причастности ко взрыву в порту

В порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас задержали двух человек по подозрению в причастности к взрыву в порту. Об этом сообщило агентство SNN .

По данным издания, в ходе расследования выявили нескольких подозреваемых. На данный момент уже задержали одного государственного служащего и представителя частной компании.

Взрыв произошел днем 26 апреля. По предварительной информации, причиной мог стать вспыхнувший резервуар с топливом.

По данным местных СМИ, в результате взрыва погибли по меньшей мере 40 человек. Еще около тысячи получили различные ранения и травмы.

Представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи заявил, что прогремевший взрыв и последующий пожар не связаны с оборонным сектором страны.