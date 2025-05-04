В Иране задержали причастных ко взрыву в порту Шахид-Раджаи

В порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас задержали двух человек по подозрению в причастности к взрыву в порту. Об этом сообщило агентство SNN.
По данным издания, в ходе расследования выявили нескольких подозреваемых. На данный момент уже задержали одного государственного служащего и представителя частной компании.
Взрыв произошел днем 26 апреля. По предварительной информации, причиной мог стать вспыхнувший резервуар с топливом.
По данным местных СМИ, в результате взрыва погибли по меньшей мере 40 человек. Еще около тысячи получили различные ранения и травмы.
Представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи заявил, что прогремевший взрыв и последующий пожар не связаны с оборонным сектором страны.
Именную табличку установили на доме ветерана Риммы Дорофеевой в Орехово-Зуеве
Трамп допустил уступки территорий России для прекращения конфликта на Украине
Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве
Шоу ко Дню Победы прошло на ледовой арене в Красногорске
Премьера спектакля «Народная история. Непокоренный Курск» пройдет в Красногорске
Патриотическая эстафета к 80-летию Победы прошла в Красногорске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте