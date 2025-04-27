Число погибших при взрыве в иранском порту достигло 40

Число жертв взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 40. Об этом заявил губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури, сообщил телеканал IRIB .

«До настоящего момента 40 человек скончались из-за травм, полученных в результате взрыва», — сказал он.

Количество погибших еще может вырасти: в результате ЧП пострадали больше тысячи человек, они находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.

Взрыв прогремел в порту днем 26 апреля. По предварительной информации, причиной послужил вспыхнувший резервуар с топливом.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин распорядился в срочном порядке направить в Иран несколько бортов МЧС для помощи при тушении пожара. В Бендер-Аббас отправятся два российских самолета.