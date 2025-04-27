Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 28

Число жертв взрыва в иранском портовом городе Бендер-Аббас возросло до 28

Количество погибших в результате взрыва в иранском порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось до 28. Об этом сообщило агентство Press TV .

Ранее поступала информация о 25 погибших и 1139 пострадавших.

«Число погибших в результате взрыва на юге Ирана увеличилось до 28 человек», — заявили в агентстве.

В субботу днем мощный взрыв прогремел в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас.

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани сообщала, что ЧП произошло на складе с химикатами. В СМИ также появлялась версия о возгорании одного из резервуаров с топливом.

Взрыв слышали также на острове Кешм в Персидском заливе, расположенном в 20 километрах от порта Бендер-Аббас.

Ранее президент России Владимир Путин направил слова поддержки иранским властям в связи с ЧП в порту Шахид-Раджаи.