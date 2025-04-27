Иран не стал связывать взрыв в порту с оборонным сектором

Парламент Ирана: взрыв в порту не связан с оборонным сектором страны

Прогремевший в порту имени Шахида Раджаи в Бендер-Аббасе взрыв и последующий пожар не связаны с оборонным сектором Ирана. Об этом на своей странице в социальной сети X написал представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи.

«Возгорание в порту Шахид-Раджаи не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны», — отметил он.

По последним данным, в результате детонации погибли 28 человек, ранения различной степени тяжести получили 1139 местных жителей.

Официальный представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани заявила, что очаг детонации находился на складе химикатов.

Президент России Владимир Путин приказал направить в Иран группы спасателей для помощи в тушении огня в полыхающем порту. В пресс-службе МЧС заявили, что к вылету подготовили самолет-амфибию Бе-200ЧС и борт Ил-76.