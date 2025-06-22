США разрушили стол переговоров. Иран пообещал ответ на удары по ядерным заводам

Урегулирование иранской ядерной программы дипломатическим путем после нанесения ударов США невозможно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что Иран оставил за собой право на ответ в рамках законного права на самооборону.

«Вчера мы говорили о том, как остановить агрессивное поведение Израиля. Конечно, дверь для дипломатии всегда должна быть открыта. Но сейчас не тот случай», — привело заявление Аракчи РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США проигнорировали все основные нормативы ООН, поставив под вопрос территориальную целостность страны на фоне политики геноцида, которую проводит Израиль.

«Великобритания и дипломатический корпус ЕС считают, что именно Иран должен вернуться за стол переговоров. Но как мы можем вернуться туда, откуда и не уходили, тем более что этот стол теперь разрушен?» — объявил Аракчи.

Он добавил, что призывает ООН и МАГАТЭ принять срочные меры в ответ на удары США по ядерным объектам.

С предупреждением о продолжении ударов по Израилю после атаки США выступил Корпус стражей Исламской революции. В организации подчеркнули, что американцы поплатятся за свою агрессию.

Группировка войск США нанесла удар по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. В зону поражения попали заводы по обогащению урана в Натанзе, Исфахане, а также расположенном в глубине горных пещер Фордо.