США разрушили стол переговоров. Иран пообещал ответ на удары по ядерным заводам
Глава МИД Ирана Аракчи назвал переговоры невозможными после удара США
Урегулирование иранской ядерной программы дипломатическим путем после нанесения ударов США невозможно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Он подчеркнул, что Иран оставил за собой право на ответ в рамках законного права на самооборону.
«Вчера мы говорили о том, как остановить агрессивное поведение Израиля. Конечно, дверь для дипломатии всегда должна быть открыта. Но сейчас не тот случай», — привело заявление Аракчи РИА «Новости».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США проигнорировали все основные нормативы ООН, поставив под вопрос территориальную целостность страны на фоне политики геноцида, которую проводит Израиль.
«Великобритания и дипломатический корпус ЕС считают, что именно Иран должен вернуться за стол переговоров. Но как мы можем вернуться туда, откуда и не уходили, тем более что этот стол теперь разрушен?» — объявил Аракчи.
Он добавил, что призывает ООН и МАГАТЭ принять срочные меры в ответ на удары США по ядерным объектам.
С предупреждением о продолжении ударов по Израилю после атаки США выступил Корпус стражей Исламской революции. В организации подчеркнули, что американцы поплатятся за свою агрессию.
Группировка войск США нанесла удар по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье, 22 июня. В зону поражения попали заводы по обогащению урана в Натанзе, Исфахане, а также расположенном в глубине горных пещер Фордо.