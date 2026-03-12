В Иране опровергли смерть вдовы бывшего верховного лидера

Вдова бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде, о возможной гибели которой ранее писали СМИ, оказалась жива. Об этом сообщило агентство Fars .

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — заявили в агентстве.

Ранее в ряде иранских медиа появлялась информация о том, что супруга аятоллы Али Хаменеи могла погибнуть в результате ударов США и Израиля.

Аятолла Хаменеи скончался 28 февраля в первый день операции «Эпическая ярость». Его похоронят в родном городе Мешхед на северо-востоке страны.

Его смерть стала не единственной потерей в семье нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Помимо отца, он лишился жены, сестры, маленького племянника и зятя. Все они трагически погибли при ударах США.