Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Информацию предоставило иранское агентство Fars .

«Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде», — отметили в публикации.

Церемонию прощания с аятоллой Хаменеи проведут в Тегеране. Агентство пообещало опубликовать подробности, в том числе место и время проведения, после утверждения программы властями Ирана.

Израильские военные сбросили на резиденцию Али Хаменеи 30 управляемых бомб. В здании в тот момент проходили переговоры высокопоставленных чиновников с участием аятоллы. Погибли также четыре члена семьи Хаменеи.

Супруга Али Хаменеи скончалась 2 марта. Причину смерти вдовы в сообщении не указали.