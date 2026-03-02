Умерла жена иранского аятоллы Али Хаменеи

Причину смерти вдовы не уточнили.

«Имам и его жена стали мучениками на пути Абу Абдуллы аль-Хусейна», — отметило агентство.

Ранее член палаты представителей США Майк Тернер предположил, что аятоллу убили случайно и Белый дом не планировал менять режим в Исламской Республике. Он рассказал, что беседовал на эту тему с государственным секретарем Марко Рубио. Во время разговора дипломат признался, что Соединенные Штаты не планировали ликвидировать Хаменеи и руководство страны.

Иранский президент назвал убийство верховного лидера Исламской Республики объявлением войны всему миру мусульман-шиитов. Государство считает своим долгом отомстить за Хаменеи, добавил он.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в результате ударов погибла вся правящая верхушка Ирана, а также лидеры «Хезболлы», административного и военного крыла ХАМАС и Генштаба хуситов.