В Иране назвали условия для новых переговоров с США

Иран может провести с США второй раунд переговоров при условии принятия Белым домом выдвинутых Тегераном требований в Исламабаде. Об этом сообщил посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали, его слова привело агентство PTI .

«Если США примут условия — это возможно», — ответил дипломат.

Фатхали добавил, что среди озвученных Ираном ключевых пунктов на переговорах — снятие всех санкций, военные репарации, ядерная проблематика и много других пунктов. По его словам, часть требований со стороны США не имеет правовых оснований.

Несколько дней назад Иран и США начали переговоры в Исламабаде после объявления Дональда Трампа о двухнедельном перемирии. Позднее вице-президент Джей Ди Вэнс констатировал, что стороны не смогли достичь соглашения. При этом представители обеих делегаций не исключили дальнейшие контакты.