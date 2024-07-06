Индус неожиданным образом отомстил укусившей его ядовитой змее

Житель индийского штата Бихар ответными укусами убил напавшую на него ядовитую змею. Об этом сообщило издание India Today .

Рабочий Сантош Лохар, занятый в строительстве железной дороги, спал в лагере, когда почувствовал, что его укусила змея. В ответ он подцепил ее прутом и несколько раз укусил в ответ.

Свой поступок Лохар объяснил местным поверьем, что змею нужно дважды укусить в ответ, чтобы сила ее яда ослабла. Пострадавшего оперативно отвезли в больницу, его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

«Однако многие местные жители считают, что змея на самом деле не была ядовитой, иначе бы Сантон не выжил», — добавили журналисты.

Ранее в Индии слон швырнул российскую туристку на землю и сломал ей ногу. В какой-то момент мирное животное резко обхватило хоботом девушку, закружило и бросило вниз. На землю также рухнул сидевший на спине слона мужчина.