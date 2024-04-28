В Хмельницкой области прозвучали взрывы | 360°

28 апреля 2024, 04:24
В Хмельницкой области прозвучали взрывы
Серия взрывов раздалась в Хмельницкой области Украины во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил «24 канал».
«В Хмельницкой области слышали взрывы», — сказано в сообщении.
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Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.
Накануне ночью воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины: Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской.
Ранее в украинском Минэнерго сообщили, что в результате удара пострадала энергетическая инфраструктура трех регионов на западе и востоке страны. Также сообщали о прилете в городе Стрый Львовской области.
Взрывы
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