В Хмельницкой области прозвучали взрывы | 360°

Мир 28 апреля 2024, 04:24 В Хмельницкой области прозвучали взрывы РИА «Новости»

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Серия взрывов раздалась в Хмельницкой области Украины во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил «24 канал».

«В Хмельницкой области слышали взрывы», — сказано в сообщении.

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Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

Накануне ночью воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины: Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Ранее в украинском Минэнерго сообщили, что в результате удара пострадала энергетическая инфраструктура трех регионов на западе и востоке страны. Также сообщали о прилете в городе Стрый Львовской области.