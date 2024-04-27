Российские военные нанесли удар по городу во Львовской области | 360°

Мир 27 апреля 2024, 08:33 Российские военные нанесли удар по городу во Львовской области Подполье: ВС России нанесли удар по городу Стрый во Львовской области РИА «Новости»

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В городе Стрый во Львовской области зафиксировали прилет снаряда после удара российских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прямо сейчас произошел прилет в Стрый Львовской области», — написал он.

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Издание «Страна.ua» также подтвердила прилеты в Львовской области, однако не уточнило конкретное место.

Лебедев также отметил, что удары зафиксировали в Тернопольской и Житомирской областях Украины.

В ночь на субботу, 27 апреля, сирена воздушной тревоги сработала в восьми регионах Украины. Сигнал слышали жители Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях страны.

Местные СМИ заявляли, что ВС России применили «странные ракеты», которые способны менять траекторию движения в полете.