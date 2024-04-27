Объекты инфраструктуры атаковали на западе и востоке Украины | 360°

27 апреля 2024, 08:26
Объекты инфраструктуры атаковали на западе и востоке Украины
Минэнерго Украины сообщило об ударах по инфраструктуре в 3 областях
Энергетическая инфраструктура трех регионов на западе и востоке Украины пострадала от ночных ударов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об этом в Telegram-канале министерства.
Ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Герман Галущенко сообщил о повреждениях, но не уточнил, на каких именно предприятиях.
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«Имеются повреждения оборудования. <…> Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации», — сообщил он.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Чугуеве. Российские военкоры заявили, что войска использовали для ударов необычные ракеты, способные менять траекторию.
В России сбили 68 беспилотников. Из них 66 нейтрализовали в Краснодарском крае. На заводе в Славянске-на-Кубани произошло возгорание.
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