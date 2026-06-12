Посол РФ Дарчиев заявил об исторической близости народов России и США

Между Россией и США сохраняются определенные разногласия. Тем не менее, страны «очень близки», заявил представитель российского внешнедипломатического ведомства Александр Дарчиев, его процитировало РИА «Новости» .

Дипломат подчеркнул, что даже разница в историческом возрасте не мешает двум крупным державам иметь множество общих точек соприкосновения. Американской государственности, напомнил он, исполнится 4-го июля ровно 250 лет.

Глава дипмиссии в Вашингтоне отметил, что россияне исторически питали симпатию к жителям североамериканского континента. В то же время обитатели Нового Света проявляли, по мнению Дарчиева, неподдельный интерес к «загадочным русским».

Высокопоставленный дипломат считает, что обе нации объединяет общая психология первопроходцев, которым приходилось осваивать бескрайние, суровые и полные опасностей территории в условиях дикой природы.

В качестве наглядного примера Дарчиев привел масштабы великих национальных водных артерий — Волги и Миссисипи, а также суровость омывающих берега океанов. По его словам, именно необходимость покорения грандиозных пространств сформировала у населения двух государств сильный характер.

Ранее посол Дарчиев указал на «личную химию» между президентом России Путиным и Трампом.