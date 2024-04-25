Bloomberg указал на последствия конфискации российских активов в США | 360°

Деньги 25 апреля 2024, 11:44 Bloomberg указал на последствия конфискации российских активов в США Bloomberg: конфискация активов РФ в США может привести к дедолларизации РИА «Новости»

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Конфискация активов России в США может спровоцировать волну дедолларизации. Об этом заявил сотрудник Корнелльского университета Эсвар Прасада в интервью Bloomberg.

«Усиленное превращение США своей валюты в оружие путем захвата долларовых резервов, несомненно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации», — пояснил эксперт.

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Процесс дедолларизации может ускорить Китай. Сейчас порядка 70% расчетов Китая с другими странами производятся в американской валюте. Однако власти Китая стремятся к проведению платежей в национальной валюте.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала закон о конфискации российских активов в пользу Украины. В МИД России заявили, что не оставят действия Вашингтона без ответа. Аналогичной была реакция в Кремле.