МИД пообещал ответ в случае конфискации активов России | 360°

24 апреля 2024, 23:14
МИД пообещал ответ в случае конфискации активов России
МИД: Россия использует все механизмы для ответа на конфискацию активов
Российские власти используют все механизмы и инструменты в ответ на конфискацию своих активов, если Запад сделает этот шаг. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. Его процитировало РИА «Новости».
«У нас есть достаточно замороженных активов компаний в России. И если европейцы и США будут двигаться в этом направлении — будут последствия», — отметил он.
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По его словам, прежде всего ущерб понесет ситуация в экономических отношениях.
В США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что этот закон не оставят без ответных действий и судебных разбирательств.
По мнению спикера Госдумы Вячеслав Володина, решение США в отношении российских активов, является кражей. Он отметил, что другие страны теперь будут меньше доверять американским властям.
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