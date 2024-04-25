Рябков раскрыл ответ России в случае конфискации ее активов в США | 360°

Мир 25 апреля 2024, 15:26 Рябков раскрыл ответ России в случае конфискации ее активов в США Рябков: РФ понизит дипотношения с США в случае конфискации ее активов РИА «Новости»

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Власти России рассматривают вариант понижения дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Его слова привело РИА «Новости».

«Ответ России на конфискацию активов в странах „Большой семерки“ может включать контрмеры как экономического, так и дипломатического характера», — пояснил замминистра.

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Палата представителей Конгресса США поддержала закон об изъятии российских активов в пользу Украины. Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов писало, что решение Вашингтона может подтолкнуть другие страны к дедолларизации. И Китай будет в числе государств, которые попытаются уйти от американской валюты.

В Совете Федерации заявили, что в случае конфискации российских активов будут приняты ответные меры.