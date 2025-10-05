В Германии задержали оператора-любителя за запуск дрона

В аэропорту Франкфурта-на-Майне полиция задержала 41-летнего мужчину, который запустил дрон в зоне, где полеты беспилотников запрещены. Как сообщили в городском управлении, задержанный оказался оператором-любителем — он решил «быстро протестировать» недавно купленный аппарат, написало РИА «Новости» .

Инцидент произошел утром 3 октября и привел к кратковременному нарушению работы аэропорта. Против мужчины возбудили административное дело о нарушении общественного порядка, ему грозит штраф не менее 10 тысяч евро.

По данным Управления безопасности полетов Германии (DFS), с начала года зафиксировано 172 инцидента, связанных с нарушением воздушного пространства дронами, из которых 123 произошли вблизи аэропортов. Больше всего случаев — во Франкфурте-на-Майне (37). В DFS уточнили, что большинство подобных происшествий — дело рук частных пилотов-любителей.

Ранее немецкие СМИ писали, что 3 октября в небе над Мюнхеном также замечали несколько беспилотников, впоследствии опознанных как военные разведывательные аппараты. Из-за них аэропорт временно приостанавливал полеты.

За последние дни сообщения о появлении неопознанных дронов поступали из ряда европейских стран — Чехии, Литвы, Дании, Румынии и Норвегии. В Праге власти усилили меры безопасности после анонимного звонка об угрозе атаки, а в Мюнхене ранее также вводились ограничения на полеты. Польша, Эстония и Румыния утверждали, что беспилотники нарушали их воздушное пространство, возложив ответственность на Россию. В Москве эти обвинения отвергли.

Президент Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», с иронией отреагировал на подобные заявления, отметив, что Россия «больше не будет посылать дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген» и добавив, что «у нас нет беспилотников, которые долетают до Лиссабона».