Появились подробности о замеченных над аэропортом Мюнхена дронах

По данным издания, из-за ЧП работу аэропорта приостановили в 21:18 (22:18 по московскому времени), 23 рейса перенаправили в другие города, еще 12 — отменили. В общей сложности 46 вылетов сорвались, затронув около 6,5 тысячи пассажиров, которые провели ночь в здании аэропорта.

Полицейский вертолет безуспешно пытался обнаружить операторов беспилотников, полеты возобновились лишь утром 4 октября.

Bild также сообщил, что в тот же день система наблюдения федеральной полиции зафиксировала дрон рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне. Вскоре правоохранители задержали 41-летнего гражданина Хорватии, управлявшего аппаратом.

Инциденты с БПЛА, как уточняет газета, зафиксировали и на севере Германии. В Нижней Саксонии беспилотник пролетел над складом боеприпасов в районе города Йевер, а в Гифхорне заметили три быстро летевших дрона на высоте около 100 метров.

Глава МВД ФРГ Александер Добриндт подтвердил, что над землей Шлезвиг-Гольштейн ночью 3 октября наблюдались «рои дронов».

За последние дни неопознанные дроны замечали в нескольких европейских странах. В Чехии после анонимного звонка об угрозе атаки усилили меры безопасности в аэропорту Праги. В Германии полеты уже приостанавливались в Мюнхене после появления БПЛА над аэродромом.

Сообщения о дронах также поступали из Вильнюса, Копенгагена, Бухареста и Норвегии. Польша, Эстония и Румыния заявляли о нарушении своего воздушного пространства и возложили ответственность на Россию. Москва отвергла обвинения, подчеркнув, что не имеет отношения к подобным инцидентам.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» с иронией прокомментировал обвинения в адрес Москвы, заявив, что «больше не будет посылать дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген», добавив, что у России «нет даже беспилотников, которые долетают до Лиссабона».