В аэропорту Праги усилили меры безопасности из-за сообщения о дронах

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге ввели усиленные меры безопасности после анонимного звонка об угрозе приближения беспилотников. Об этом сообщила полиция Чехии в X.

По данным правоохранителей, звонивший говорил на английском языке и утверждал, что речь идет о «подразделениях дронов высокого уровня». В полиции подчеркнули, что по тактическим причинам не раскрывают предполагаемое время их приближения, а сама информация пока не подтверждена.

В аэропорту дежурит значительное число сотрудников полиции, к обеспечению безопасности подключили вооруженные силы Чехии. В случае необходимости власти готовы оперативно закрыть воздушное пространство и подъездные пути к авиагавани.

Отмечается, что снайперы полиции ведут наблюдение за потенциальными целями в воздухе. Вертолет воздушной службы полиции Чехии будет контролировать воздушное пространство.

Накануне аналогичные меры принимались в Германии: поздно вечером 2 октября в аэропорту Мюнхена временно приостанавливали полеты после сообщений о беспилотниках, замеченных в районе аэродрома и близлежащих городов Эрдинг и Фрайзинг.

В последние дни сообщения о дронах фиксировали и в других странах Европы — возле аэропортов Вильнюса, Копенгагена и Бухареста, рядом с военными объектами Дании и над территорией Норвегии.

Польша, Эстония и Румыния также заявляли о нарушении своего воздушного пространства. Ряд стран обвинили в этих инцидентах Россию, однако Москва отвергла причастность.

Президент Владимир Путин в шутку сказал, что «больше не будет посылать дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген», добавив, что у Москвы нет военных целей в Европе.