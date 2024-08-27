В Германии рассказали о роли США в аресте Дурова

Арест в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был скоординирован правительством США. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это», — написал он.

По словам Доткома, только минюст ненормального президента США Джо Байдена использует «такие грязные юридические методы». Свой пост бизнесмен сопроводил хэштегом #FreePavel.

Основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Парижская прокуратура сообщила, что дело, по которому допросят Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых — киберпреступления.

Владелец соцсети Х Илон Маск ранее предположил, что за арестом Павла Дурова может последовать усиление цензуры и к 2030 году «начнут казнить за лайки под мемами».