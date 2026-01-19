Экс-министр Бродкорб: из-за разрыва связей с Россией ЕС не может перечить США

Евросоюз вынужден идти на поводу США, так как зависит от американских энергоносителей. Разрыв связей с Россией оказался ошибкой, заявил бывший министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб телеканалу Welt .

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США», — сказал он.

Членам Евросоюза, по мнению Бродкорба, придется вести себя сговорчивей в вопросе Гренландии, иначе США остановят поставки энергоносителей. Это вызовет большие проблемы, ведь хранилища пусты, а экономическое сотрудничество с Россией разорвано.

Бродкорб заявил, что теперь придется искать новых союзников в вопросах безопасности и торговли. Он предостерег от конфликта одновременно с США, Россией и Китаем.

Ранее Германия отозвала отправленных в Гренландию военных. Хотя подполковник Петер Милевчик объяснил это завершением миссии, журналисты связали спешное возвращение с угрозами от США.