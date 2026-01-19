Президент Франции Эммануэль Макрон не добьется от Евросоюза введения «торговой базуки» в ответ на пошлины США, потому это сложный бюрократический процесс. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил об этом в соцсети X .

«Вы, вероятно, везде прочитаете, что Макрон <…> призвал к активации „инструмента противодействия принуждению“, и что это настоящая „базука“ ЕС для контратак! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!» — сказал он.

Запрошенная Макроном процедура, по словам Филиппо, затянется на месяцы из-за бюрократических проволочек. Пошлины же, введенные президентом США Дональдом Трампом, повысятся немедленно.

Политик заявил, что ни Франция, ни Евросоюз не способны себя защитить. Угрозы Макрона только вызвали смех.

Ранее вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте призвал выйти из НАТО. По его мнению, на фоне событий в Венесуэле и споров вокруг Гренландии не стоит рассматривать США в качестве союзника.