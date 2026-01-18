Германия оправдалась за скорый отзыв своих военных из Гренландии

Funke: немецкие военные выполнили свою задачу в Гренландии и покинули ее

В Германии объяснили, что военные ФРГ завершили выполнение своей задачи в Гренландии, поэтому покинули остров. Об этом сообщил подполковник Петер Милевчик в интервью немецкой медиагруппе Funke .

«Мы для начала изучили здесь ситуацию и, в принципе, выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами», — сказал военный.

Подполковник Милевчик назвал сотрудничество с датскими коллегами очень позитивным и конструктивным. Он уточнил, что военнослужащие выполнили задачу на изучение ситуации в рамках учебных мероприятий и отправились в Германию для обсуждения дальнейших действий.

Немецкий таблоид Bild, ссылаясь на собственные источники, заявил, что в воскресенье утром солдаты получили внезапный приказ из Берлина экстренно покинуть Гренландию. Их визит должен был длиться еще день, но отменился из-за погодных условий.

Такой внезапный отъезд немецких военных без объяснения причин успел вызвать вопросы у общественности. Некоторые журналисты предположили, что причина может быть связана с угрозами президента США Дональда Трампа о введении пошлин.