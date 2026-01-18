Немецкие солдаты собрали вещи и уехали из Гренландии
Bild: 15 военных бундесвера уехали из Гренландии без объяснения причин
Прибывшее в Гренландию подразделение немецких военных без объяснения причин 18 января собрало вещи и покинуло остров. Об этом сообщила газета Bild.
Ранним утром из Нуука вылетели 15 военнослужащих. Им поступил срочный приказ вернуться на свою базу, все мероприятия и встречи с их участием свернули.
Решение приняли в высшем командовании Германии, военным его причину не объяснили. Журналисты не исключили, что причина связана с угрозами президента США Дональда Трампа о введении пошлин.
Днем ранее глава Белого дома объявил о повышенных таможенных пошлинах для восьми европейских стран на фоне отправки ими военных в Гренландию.
Немецкий депутат Севим Дагделен выступила с радикальным призывом вывести американских военных с территории страны, а также запретить размещение ядерного оружия на авиабазе Рамштайн.