Немецкие солдаты собрали вещи и уехали из Гренландии

Bild: 15 военных бундесвера уехали из Гренландии без объяснения причин

Прибывшее в Гренландию подразделение немецких военных без объяснения причин 18 января собрало вещи и покинуло остров. Об этом сообщила газета Bild .

Ранним утром из Нуука вылетели 15 военнослужащих. Им поступил срочный приказ вернуться на свою базу, все мероприятия и встречи с их участием свернули.

Решение приняли в высшем командовании Германии, военным его причину не объяснили. Журналисты не исключили, что причина связана с угрозами президента США Дональда Трампа о введении пошлин.

Днем ранее глава Белого дома объявил о повышенных таможенных пошлинах для восьми европейских стран на фоне отправки ими военных в Гренландию.

Немецкий депутат Севим Дагделен выступила с радикальным призывом вывести американских военных с территории страны, а также запретить размещение ядерного оружия на авиабазе Рамштайн.