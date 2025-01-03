После остановки транзита газа через Украину необходимо запустить «Северный поток». Об этом депутат бундестага Севим Дагделен написала в своем аккаунте в соцсети X.

«Украина поднимает цены на энергоносители, препятствуя прохождению российского газа через Европу. Наконец-то запустите „Северный поток“! Хватит денежных подарков Киеву», — заявила она.

Соглашение о транзите российского газа через ГТС Украины перестало действовать 1 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение транзита поражением России, обвинив ее в превращении энергоносителей в оружие.

В Приднестровье объекты начали отключать от газоснабжения еще 28 декабря. На сегодняшний день 12 населенных пунктов остались без горячей воды и центрального отопления.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Зеленский своим отказом перекачивать газ вынудил его отправиться в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.