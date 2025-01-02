Более 10 населенных пунктов в Приднестровье остались без газа и горячей воды

В Приднестровье 12 населенных пунктов остались без горячей воды и центрального отопления. Об этом сообщила пресс-служба правительства Молдавии.

С 11 декабря в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике ввели чрезвычайное экономическое положение из-за возможного энергетического кризиса в случае прекращения поставок российского газа.

«Профильные предприятия <...> прекратили подачу горячей воды, природного газа и центрального отопления в ряд населенных пунктов под контролем конституционных властей», — заявили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что речь идет о населенных пунктах Фырлэдень, Хаджимус, Копанка, Васильевка, Похребя, Пырыта, Моловата Ноуэ, Дороцкая, Кошница, Коржова, Кочиеры и Варница.

Отключения объектов от газоснабжения начались в республике еще 28 декабря. Молдавская ГРЭС в этих обстоятельствах перешла на генерацию электрической энергии за счет угля.