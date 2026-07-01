В Германии похитили бронзовый памятник Пушкину

Посольство России: в городе Хемер в Германии пропал памятник Пушкину

В немецком городе Хемер украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину. О безвестном исчезновении монумента сообщило посольство России в Берлине в телеграм-канале .

«Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А. С. Пушкину в городе Хемер», — рассказали дипломаты.

Они уточнили, что бронзовую фигуру высотой около 1,8 метра создал российский скульптор Григорий Потоцкий. Памятник подарил Хемеру его российский город-побратим Щелково.

Монумент задумывали как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии. Российская сторона выразила надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника на прежнее место, где он стоял с 1994 года.

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