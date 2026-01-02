В Париже вандал сломал и украл меч у памятника Жанне д’Арк

Вандал залез на конный памятник Жанне д’Арк на площади Сент-Огюстен в Париже, отломал меч и попытался скрыться с клинком. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции.

«Мужчина взобрался на конную статую Жанны д’Арк около 10:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества», — говорится в материале.

Французские правоохранители не раскрыли имя вандала. Грабителя задержали недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе Парижа. Его поместили под стражу. В полиции уже устанавливают мотивы.

Памятник Орлеанской деве был создан скульптором Полем Дюбуа в конце XIX века.

Прошлой осенью в Париже неизвестные совершили дерзкое ограбление Лувра, а на другой день французскую столицу всколыхнула новость о похищении золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков в музее писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр.