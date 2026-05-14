В Гаване сотни местных жителей вышли на протесты против отключений электричества
Сотни жителей Гаваны вышли на улицы, протестуя против частых отключений электричества. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местного жителя.
Ранее глава энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви назвал полное истощение топливных резервов главной причиной длительных отключений по всей стране.
«Вечером [13 мая] в нескольких районах кубинской столицы Гаваны начались разрозненные протесты. <…> Сотни жителей стучали посудой в знак протеста против частых отключений электроэнергии», — заявили журналисты.
В январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на импорт от стран, поставляющих нефть на Кубу, и ввел чрезвычайное положение из-за якобы кубинской угрозы нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что энергетической блокадой Вашингтон душит экономику страны и пытается сделать жизнь кубинцев невыносимой.
Ранее посольстве России на острове заявили, что россияне не жаловались в дипведомство на перебои со светом на Кубе. Еще в марте кубинская государственная энергокомпания сообщила о крупной аварии, которая полностью остановила работу национальной энергосистемы.