На Кубе произошел блэкаут из-за полного отключения национальной энергосистемы

На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Об этом сообщила государственная компания Unión Eléctrica de Cuba в социальной сети X .

Сейчас специалисты приступили к реализации протоколов по восстановлению подачи электроэнергии.

Перебои со светом на острове происходят регулярно. Один из крупных блэкаутов зафиксировали 10 марта, еще один — менее двух недель назад. Отключения электричества на Кубе происходят практически ежедневно, однако в последнее время интервалы без света стали значительно дольше. Кроме того, периодически возникают проблемы с интернетом.

Из-за нестабильной подачи электроэнергии местные жители используют аккумуляторные лампы и портативные источники питания.

На фоне энергетического кризиса в городе Морон произошли протесты. Как сообщило МВД Кубы, группа жителей ночью вышла на улицы, выражая недовольство перебоями с электричеством и нехваткой продуктов. По данным ведомства, протестующие забросали камнями вход в здание муниципального комитета Коммунистической партии и устроили на улице пожар, используя мебель из приемной.