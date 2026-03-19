Россияне не жаловались в посольство на перебои со светом на Кубе

От россиян не поступало жалоб в связи с выходом из строя национальной энергосети на Кубе. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве РФ на острове.

«На данный момент обращений в связи с выходом из строя национальной энергосети в посольство и генконсульство России в Гаване не поступало. Ведутся восстановительные работы», — уточнили в дипмиссии.

В начале недели кубинская государственная энергокомпания сообщила о крупной аварии, из-за которой полностью отключилась национальная энергосистема. Накануне энергетики сообщили, что восстановили связь между всеми провинциями и продолжают подключать генерирующие мощности.

На острове регулярно возникают проблемы с электричеством. Например, один из крупных блэкаутов зафиксировали 10 марта, другой — чуть меньше двух недель назад. Также часто пропадает интернет. Из-за перебоев со светом кубинцы вынуждены пользоваться аккумуляторными фонарями и портативными источниками питания.