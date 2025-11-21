В Финляндии захотели защититься от России болотами

В Финляндии планируют восстановить болотные ловушки на границе с Россией

Власти Финляндии задумались над восстановлением болотных ловушек около государственной границы с Россией. Об этом сообщило издание Yle .

Бывший глава управления военной разведки республики Пекка Товери напомнил, что на границе Мурманской области и Лапландии есть около 100 тысяч гектаров болот, по которым сейчас могут проехать танки.

Он выразил недоумение, что Североатлантический альянс не выделяет деньги на восстановление болот.

«Если бы средства на восстановление болот признали расходами на оборону, деньги, несомненно, сразу бы нашли», — заявил Товери.

Несколько дней назад Финляндия начала артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией.

Западные СМИ писали, что финны вспомнили про сеть подземных бомбоубежищ из-за страха перед войной с Россией. Сообщения появились на фоне слов президента Александра Стубба о вероятной агрессии с российской стороны.