«Где мое убежище?» Финны забили панику из-за России

NYT: в Финляндии вспомнили про бомбоубежища из-за якобы российской угрозы

Жители Финляндии из-за страха перед войной с Россией вспомнили про обширную сеть бомбоубежищ в стране. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Десятилетиями Финляндия бурила пещеры в скальных породах. Когда Россия поднимает голову, финны хотят знать: „Где мое убежище?“» — отметили журналисты.

Издание констатировало, что жители республики сильно переживают из-за украинского конфликта, а президент Александр Стубб регулярно твердит о «возобновлении российской агрессии».

Несколько дней назад Россия вышла из соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Договор касался партнерства в области энергетики, действовал около 50 лет и регулировал работу Иматранской и Светогорской гидроэлектростанций на приграничном участке водной артерии.

Также стало известно об огромных финансовых потерях Финляндии от закрытия границы с Россией.