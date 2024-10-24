Финляндия закрыла два перехода на границе с Россией

Власти Финляндии решили полностью закрыть временные пограничные переходы в Париккала и Лиекса-Инари. Об этом сообщила пограничная охрана страны.

Последние годы переходы фактически не работали. Как напомнил РБК, движение на переходе Инари приостановили с 1 ноября 2021 года, а на Париккала — с 19 апреля 2022-го. Поводом послужили ограничения из-за антироссийских санкций.

После власти Финляндии начали закрывать и другие КПП на границе с Россией. Сначала не работала часть переходов, спустя время ограничения коснулись всех сухопутных пунктов пропуска. Весной 2024 года в стране решили закрыть их бессрочно — до особого уведомления.

В Финляндии заявляли о резком наплыве мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По мнению руководства страны, российская сторона этому поспособствовала. МИД России назвал подобные обвинения ложными. А посольство указало на то, что уровень русофобии в Финляндии достиг критической отметки. При этом финские власти решили вложить в развитие туризма на границе с РФ три миллиона евро.