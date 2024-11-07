Финны оценили перспективу улучшения отношений с Россией

Yle: 84% финнов считают маловероятным улучшение отношений с Россией до 2035 года

Более 80% жителей Финляндии не верят в возможность улучшения отношений с Россией в ближайшие 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда развития местного самоуправления, сообщило Yle .

«Граждане слабо верят, что отношения между Финляндией и Россией ждет улучшение в ближайшее десятилетие. В реализацию такого сценария не верят 84% финнов», — отметили в публикации.

Жители Финляндии также не верят в укрепление доверия граждан к политике страны. Также 74% респондентов выразили сомнение в способности государства взять государственный долг под контроль.

Такие результаты исследования говорят о том, что большинство финнов пессимистично смотрят на ближайшее будущее.

Источникам газеты Ilta-Sanomat ранее стало известно, что финские власти могут открыть один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией уже этой зимой. Причем это будет сделано неожиданно и в качестве эксперимента.