Страны Европы могут начать воевать с Россией, при этом продолжая вести украинский конфликт. Такое мнение озвучил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X .

По его словам, лидеры европейских стран доведут Украину до полного краха. Это произойдет, если боевые действия продолжатся.

«Более того, они втянут всю Европу в войну против России, если конфликт будет идти дальше», — написал он.

Ранее президент США отмечал, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в третью мировую войну.

Еще одно мнение выразил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, Россия якобы может напасть на одно из государств НАТО до 2029 года. Позицию назвали «очередным бредом».