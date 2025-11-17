Депутат Государственной думы Леонид Ивлев в разговоре с RT раскритиковал заявление главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса относительно возможного военного столкновения между НАТО и Россией, которое, согласно словам немецкого политика, может произойти до окончания 2029 года.

Ивлев охарактеризовал позицию своего германского коллеги как «очередной бред». По его убеждению, Россия стремится исключительно к миру и не заинтересована в развязывании конфликтов. Напротив, страна успешно преодолела экономические санкции Запада и укрепила свою военную мощь благодаря технологическим достижениям.

«Это какие-то очередные бредовые идеи Писториуса. Россия ни с кем не хочет воевать», — отметил парламентарий.

Депутат призвал западные государства отказаться от агрессивной риторики и сосредоточить усилия на поиске дипломатического решения существующих проблем.