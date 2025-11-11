Трамп: кризис на Украине не приведет к третьей мировой

Конфликт на Украине больше не грозит перерасти в третью мировую войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что украинский конфликт не произошел бы, если бы он в то время стоял у власти в США.

«Если бы я [сейчас] не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», — уточнил он.

Ранее руководство США из-за шатдауна прекратило поставлять Украине даже то вооружение, передачу которого согласовали при предшественнике Трампа Джо Байдене. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что такой поворот событий заставил украинского лидера Владимира Зеленского растеряться.

По мнению эксперта, президент республики рассчитывал получить дальнобойные ракеты Tomahawk, но теперь из США не приходит вообще ничего. Соскин назвал случившееся настоящей катастрофой для Украины.