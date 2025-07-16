На востоке Финляндии деловая жизнь пошла на спад из-за отсутствия российских туристов. Многие предприниматели закрыли свои заведения, сообщила телерадиокомпания Yle.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности», — говорится в материале.

Снижение доходов ударило по бизнесу, стали закрываться заведения.

Ранее в Финляндии сообщали, что финские санкции против России привели к обмену рублей без банков и других посредников. Люди договариваются в интернете о встрече, обменивая валюту по курсу 89–90 рублей за евро.

Политолог Сергей Станкевич заявил, что России следует проявить терпение в отношениях с Финляндией. Важнее сосредоточиться на долгосрочной стратегии, направленной на устойчивое сотрудничество.