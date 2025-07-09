Финляндия забила тревогу из-за роста прямой торговли рублями

Санкции Финляндии против России привели к процветанию торговли рублями без посредников. Об этом сообщила газета Iltalehti .

Рост популярности прямого обмена зафиксировали после весны 2022 года. Чтобы избежать мошенничества, чаще всего рубли продают в торговых центрах. Люди договариваются в Сети о встрече и обменивают валюту по курсу 89—90 рублей за евро.

«В русскоязычном Telegram-канале <…> идет оживленная торговля рублями и евро. Здесь продавцы и покупатели рублей и евро, а иногда и украинских гривен, встречаются и договариваются об обмене валюты без банков и других посредников», — отметило издание.

Ранее телерадиовещатель Yle сообщил, что владельцы домашних животных в Финляндии стали чаще обращаться за ветеринарной помощью в других странах. Такая тенденция возникла из-за высокой стоимости услуг.

Чаще всего финны отправляются для лечения питомцев в Эстонию и Россию. Также популярность набирают муниципальные ветеринары, у которых расценки регулируются законом и зачастую оказываются доступнее по сравнению с частными клиниками.