Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич, беседуя с ОТР , сравнил динамику отношений России и Финляндии с движением маятника. Как пояснил эксперт, исторически сложилось так, что финское руководство придерживалось взвешенной политики, известной как линия Паасикиви-Кекконена.

Эта политика была направлена на максимальное извлечение выгод из соседства с большой страной, будь то Советский Союз или современная Россия, одновременно стараясь избегать конфликтов и рисков. Однако, подчеркнул Станкевич, в новой геополитической обстановке, связанной с украинским кризисом, маятник начал движение в противоположную сторону, приводя к обострению отношений между Москвой и Хельсинки.

Тем не менее, базовая логика остается неизменной: Финляндию интересует экономическая выгода от сотрудничества с Россией, учитывая близость огромных рынков, природных ресурсов и общие экономические перспективы. Страны связаны общей границей, изменить которую невозможно, и поэтому рано или поздно наступит восстановление стабильных отношений.

Станкевич убежден, что Москва должна проявить терпеливый подход к отношениям с Финляндией и некоторыми другими государствами региона, сосредоточившись на долгосрочной стратегии, ориентированной на устойчивое сотрудничество.