В Финляндии политика сняли с выборов за то, что она назвала Украину частью России

Yle: финского политика Турью сняли с выборов за слова, что Украина — часть РФ

Коалиционная партия Финляндии сняла с выборов в области Сатакунта (центр — город Пори) кандидата Йоханну Турью, которая в соцсетях назвала Украину частью России. Об этом сообщило издание Yle .

Глава регионального отделения партии Антти Ахонен объяснил снятие кандидата отсутствием доверия. Сама Турья отказалась как-либо комментировать произошедшее своим коллегам. При этом сама коалиция выступает в поддержку Украины.

Ранее в Финляндии собрали заседание парламента, чтобы обсудить российско-американские переговоры по Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила стране вместо этого уделить внимание более насущным проблемам, например Гренландии.

А финское Министерство иностранных дел опубликовало инструкцию для желающих участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, заявив, что якобы не поощряет это, но помогает своим гражданам, находящимся на Украине, по Закону о консульских услугах.