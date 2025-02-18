Захарова призвала Финляндию и Швецию озаботиться судьбой Гренландии

Странам Северной Европы следует уделять больше времени насущным проблемам вместо обсуждений, посвященных Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она прокомментировала заседания парламентов Финляндии и Швеции, посвященные теме Украины.

«Может, страны Северной Европы обсудят собственные насущные проблемы — Гренландию? Хотя бы „заодно“», — отметила дипломат.

Ранее глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейские страны на переговорах по Украине оказались за «детским столом». По его мнению, такая ситуация возникла из-за недостаточного финансирования в сферу обороны на протяжении последних десятилетий. Паппергер добавил, что с недостаточно сильными странами будут обращаться как с детьми.

Последние 30 лет в Евросоюзе говорили о затратах в 1% от ВВП в оборонно-промышленный комплекс, поэтому теперь государства объединения остались в стороне от обсуждения будущего Украины, подчеркнул он.