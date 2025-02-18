Захарова призвала Финляндию и Швецию озаботиться судьбой Гренландии
Захарова посоветовала странам Северной Европы обсудить Гренландию
Странам Северной Европы следует уделять больше времени насущным проблемам вместо обсуждений, посвященных Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она прокомментировала заседания парламентов Финляндии и Швеции, посвященные теме Украины.
«Может, страны Северной Европы обсудят собственные насущные проблемы — Гренландию? Хотя бы „заодно“», — отметила дипломат.
Ранее глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейские страны на переговорах по Украине оказались за «детским столом». По его мнению, такая ситуация возникла из-за недостаточного финансирования в сферу обороны на протяжении последних десятилетий. Паппергер добавил, что с недостаточно сильными странами будут обращаться как с детьми.
Последние 30 лет в Евросоюзе говорили о затратах в 1% от ВВП в оборонно-промышленный комплекс, поэтому теперь государства объединения остались в стороне от обсуждения будущего Украины, подчеркнул он.