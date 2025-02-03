Власти Финляндии рассказали, что не запрещают гражданам вступать в ряды ВСУ. Документы инструкций для желающих участвовать в боевых действиях на стороне Украины опубликовали на официальном сайте МИД страны.

«Министерство не рекомендует и не поощряет участие в боевых действиях в качестве добровольца. Однако, по возможности, она оказывает помощь финским гражданам, находящимся в Украине, в соответствии с Законом о консульских услугах», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России неоднократно говорило о том, что киевские власти используют иностранных наёмников в качестве «пушечного мяса».

Накануне стало известно, что российские военные с помощью беспилотника ликвидировали британского наемника Джеймса Уилтона. Мужчина погиб через несколько минут после начала своей первой миссии в зоне спецоперации.