В Финляндии оценили риски допуска в страну ядерного оружия

В случае конфликта НАТО с Россией планы властей Финляндии по допуску ядерного оружия могут сделать страну одной из первых целей. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X .

Ученый связал такой риск с подходом кабинета премьер-министра Финляндии Петтери Орпо к возможному размещению атомного вооружения.

«Правительство Петтери Орпо разрешило бы привезти ядерное оружие в страну в кризисном сценарии, но запретило бы его размещение здесь в мирное время. Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то ударят по нам первыми», — сообщил Малинен.

По мнению профессора, подобная позиция фактически превращает Финляндию в военную мишень. До этого финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что кабмин страны предложил ввозить ЯО в ситуациях, связанных с обороной.

В начале марта в Финляндии начали обсуждать законопроект, который снимает запрет на транзит ядерного оружия. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом заявил, что не считает обладание таким оружием способом обеспечить безопасность.