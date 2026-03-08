В Хельсинки разразился скандал из-за тайной подготовки транзита ядерного оружия

Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев. Об этом заявила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела.

«Недопустимо, чтобы законодательная подготовка проводилась втайне, а информация о проекте скрывалась от парламента», — возмутилась Коскела.

Она подчеркнула, что обычно основная информация о законодательных проектах является общедоступной, а парламентариев консультируют уже на этапе подготовки.

Депутат пожаловалась, что в вопросе, влияющем на фундаментальные решения в области внешней политики, она надеялась на соблюдение парламентаризма. По словам ее коллеги по партии Айно-Кайсы Пеконен, правительство специально скрыло закон от парламентариев, что стало для них неожиданностью.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление ядерного оружия у Финляндии в России будут расценивать как угрозу безопасности. В таком случае страна может принять «соответствующие меры».