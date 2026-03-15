Гросси поддержал позицию России по ядерному оружию

Новый дискурс о ядерном оружии как о мере обеспечения безопасности вызывает опасения. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «Коммерсанту» согласился с мнением, которое в том числе озвучивала Россия.

«Проблема, на мой взгляд, заключается в новом дискурсе о ядерном оружии как о чем-то, что может обеспечить странам, не обладающим им, большую безопасность, чем у них есть сейчас», — отметил Гросси.

Он добавил, что это касается и перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам главы МАГАТЭ, несмотря на претензии, ДНЯО — «большая история успеха», и его нужно защищать любой ценой.

Ранее на переговорах между Рафаэлем Гросси и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошла курьезная ситуация с переводчицей.