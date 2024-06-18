В Финляндии одобрили «закон о выдворении» для открытия границы с Россией

Комитет парламента Финляндии одобрил законопроект о беженцах на границе с РФ

Члены комитета по конституционному праву парламента Финляндии поддержали проект «закона о выдворении», который позволит постепенно открыть границу с Россией. Просителей убежища начнут высылать, сообщила газета Ilta-Sanomat .

Законопроект поддержали 15 членов комитета по конституционному праву, лишь двое выступили против. Юристы, в отличие от парламентариев, выступили против «закона о выдворении». По их мнению, он нарушит законодательство Евросоюза, конституцию Финляндии и международные договоры о правах человека.

Авторы законопроекта предложили всех просителей убежища, прибывших с востока, оставлять в специальных приграничных центрах на время рассмотрения заявлений. В случае отрицательного решения их депортируют.

Премьер-министр Петтери Орпо объявил, что если закон примут, власти смогут постепенно открыть пункты пропуска на границе с Россией. Он также предложил отправлять беженцев в Марокко и Албанию.